LEGO Horizon Adventures : un trailer pour annoncer la sortie du jeu

Nous sommes le 14 novembre 2024, soit la date de sortie de LEGO Horizon Adventures et le moment adéquat pour Sony Interactive Entertainment de lâcher le trailer final pour son jeu. Une bande annonce de lancement qui sert à la fois de piqûre de rappel pour sa disponibilité, tout en rappelant ce qui nous attend dans ce titre qui vise clairement le public jeune et plutôt enclin à jouer avec les briques danoises. On sent aussi que la constructeur japonais souhaite miser sur la licence Horizon pour la faire découvrir à d'autres franges de joueurs, plus jeunes, et moins gamers. Est-ce que la transformation va se faire ? A en croire les retours de la presse et son Metacritic à 71% , c'est loin d'être la folie...