Test LEGO Horizon Adventures : quand Sony rate malheureusement sa cible...

Le Test

En quelques années, Horizon est devenue une licence ô combien importante aux yeux de Sony et de PlayStation. Forcément, avec 32,7 millions d'exemplaires de jeux Horizon vendus en l'espace de 6 ans, dont 24 millions pour le premier épisode et environ 9 millions pour le 2è épisode, il y a de quoi avoir envie de miser dessus. Et c'est exactement ce que Sony a décidé de faire : multiplier les projets Horizon dans tous les sens. On a eu le droit à un jeu VR il n'y a pas si longtemps, on a un jeu multi qui est en cours de développement, il y a une série télé sur Netflix qui doit arriver dès lors qu'un nouveau showrunner sera trouvé et bien sûr, un Horizon 3 est sans doute en préparation chez Guerrilla Games. Et puis, il y a ce projet annexe, LEGO Horizon Adventures, sorti un peu de nulle part et qui démontre la volonté d'élargir le public autour de la franchise. Mais utiliser l'univers post-apo d'Horizon et l'adapter dans le monde très jovial et décalé des LEGO pour séduire les plus jeunes joueurs ne serait-ce pas là une première erreur d'appréciation ?

Première chose que je dois vous préciser avant de démarrer mon argumentaire autour de mon test de LEGO Horizon Adventures, c'est que j'ai terminé le jeu avec ma fille, âgée de 11 ans aujourd'hui. Elle n'a pas fait toute l'aventure à mes côtés, mais des petites sessions de jeu. Mais ce qu'il en ressort avant tout de ces parties en coopération, c'est qu'elle est restée assez insensible à la licence Horizon. Forcément, à 11 ans, on n'est pas censé jouer à Horizon, un jeu au PEGI 16+ qui ne lui est pas encore destiné. Et malgré les jolis graphismes, malgré les couleurs chatoyantes, malgré cette volonté de rendre l'univers plus attractif et moins post-apo que les jeux originaux, la sauce n'a pas pris. Et je pense que c'est l'une des premières erreurs de Sony : avoir cru que l'approche LEGO allait permettre au jeune public d'être attiré par une Aloy plus joviale et surtout plus décalée. Sauf qu'en l'état, une Aloy qui multiplie les blagues, les bourdes, et enchaîne les situations rocambolesques, ça ne donne pas envie de s'attacher au personnage, c'est même l'effet inverse qui se produit : le rejet. "Papa, elle est un peu chiante Aloy quand même..." Difficile pour moi de ne pas donner lui raison, surtout que de mon point de vue d'adulte, Aloy est à l'origine un personnage aux antipodes de cette énergie débordante. C'est une jeune femme qui se cherche, qui essaie de comprendre pourquoi elle a été adoptée puis rejetée par sa propre tribu, des thèmes moins festifs et plus anxiogènes, et quelque part plus intéressants dans sa courbe de progression, surtout d'un point de vue d'un joueur adulte. J'entends cette envie de casser l'image d'Aloy pour l'adapter au format et à l'humour LEGO, mais personnellement, je trouve que la fracture est beaucoup trop importante. Et c'est là où les divergences se créent avec ce LEGO Horizon Adventures qui essaie de plaire à tout le monde, et du coup ne plait à personne.







NI HORIZON NI LEGO





L'autre gros problème avec LEGO Horizon Adventures, c'est son gameplay, qui lui aussi a fait un peu fausse route. Quand on évoque les jeux LEGO, on s'attend forcément à énormément de choses, notamment dans son contenu, ce qui n'est pas vraiment le cas avec ce jeu-là. Seulement 4 personnages jouables, contre 300 pour certains jeux LEGO, entre 6 et 8h pour finir le jeu contre 20h pour d'autres, pas de puzzle ou énigme habituel, aucun contenu qui pousse à revenir une fois l'aventure terminée, des cinématiques expédiées et qui se résument souvent à des échanges de dialogues qui nous font découvrir une Aloy souvent insupportable, on est clairement sur un jeu qui a été fait dans la précipitation. Il suffit de lire entre les lignes pour comprendre que le projet a démarré en 2022, juste après la sortie du set LEGO Grand Cou d'Horizon, ce qui signifie que le jeu n'a même pas eu 2 ans de développement, ce qui est évidemment beaucoup trop court pour proposer un jeu LEGO digne de ce nom.

L'autre grande force habituelle des jeux LEGO, c'est la variété de son gameplay, proposant combat, plateforme, exploration, et séquences annexes qui sortent de l'ordinaire selon les licences qui sont exploitées, comme par exemple des séquences de shoot à bord de véhicules dans les jeux LEGO Star Wars, pour ne citer que ceux-là. Là, on va se retrouver avec un jeu beaucoup plus linéaire, plus scolaire même, avec une structure assez basique qui va se répéter sur les 7-8h nécessaires pour boucler l'aventure. On démarre avec des séquences de plateforme en ligne droite, on ouvre des coffres, on ramasse du loot, on descend en tyrolienne pour tomber dans une arène où des mécanimaux nous attendent pour se faire dérouiller. Les affrontements sont guères difficiles, encore moins en coopération, et on enchaîne les 24 niveaux assez rapidement, sans aucune difficulté. Et on répète cette boucle sans cesse.







Il y a quelques moments de répit qui se traduisent par un passage systématiquement obligatoire par le village, le fameux Cœur de la Mère, qui sert ici de hub pour se changer les idées. Mais soyons honnêtes, hormis faire construire des bâtiments pour ensuite les décorer, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire. Alors bien sûr, le plus intéressant reste le module de customisation des personnages chez le tailleur, avec la possibilité de mélanger les genres, mais là encore, LEGO Horizon Adventures fait fausse route. On peut carrément habiller les personnages de Horizon avec des éléments issus des licences LEGO City ou Ninjago. En matière de hors-sujet, on ne peut pas faire mieux.







SIMPLISTE ET SCOLAIRE





Mais il n'y a pas que sur cet aspect que LEGO Horizon Adventures se trompe, dans son gameplay aussi, qui mise d'ailleurs beaucoup trop sur les combats. On pourrait se dire que pourquoi pas puisqu'on est sur un jeu adapté de la licence Horizon, sauf que Horizon, ce n'est pas que ça, surtout dans le 2è épisode qui a gagné en verticalité grâce notamment avec la paravoile. Mais si on veut se focaliser sur les affrontements et uniquement les affrontements, il faut se rappeler que les jeux Horizon originaux proposent une réelle profondeur et progression dans ce que Aloy est capable de faire, chose totalement absente dans ce LEGO Horizon Adventures. Ici, tout repose sur la mécanique classique des points faibles des machines à repérer grâce au focus d'Aloy pour ensuite décocher des flèches à distance. Et c'est tout... Les combats sont assez minimalistes en vrai. Pas de corps-à-corps, pas de roulade pour esquiver les attaques, aucune vraie évolution des capacités d'Aloy, il y a juste quelques attaques bonus à déclencher, mais ça reste occasionnel. Et ce manque de variété et de profondeur dans les combats rendent la progression très monotone et très ennuyeuse surtout... On enchaine les niveaux sans grande passion. En fait, pour trouver un gameplay différent, il faut jouer avec les 3 autres personnages, qui proposent chacun un type de combat différent. Pourquoi pas, sauf que le choix des perso peut faire débat, tant ils sont assez transparents, et pas assez fort pour aller au-delà du lore de Horizon.









Pour se défendre face à tant de déceptions, LEGO Horizon Adventures peut en revanche compter sur sa plastique, absolument ravageuse, et qui fait de lui le plus beau jeu LEGO jamais réalisé. Au-delà des couleurs chatoyantes qui mettent en relief la modélisation parfaite des environnements de Horizon en version briques danoises, le titre se permet surtout de proposer des effets de lumière vraiment saisissants, avec une gestion très réussie de l'éclairage au global. Le jeu pousse à la contemplation et à cette envie de reluquer le moindre détail, même si le choix de faire des animations en stop-motion ne plaira pas à tout le monde. L'idée pour les développeurs étaient de donner cette sensation d'avoir affaire à des LEGO qui prennent vie, et c'est réussi, mais on ne vous cache pas qu'au bout de 7-8h d'aventure, des animations naturelles, plus souples auraient été plus que bienvenues. C'est à la sensibilité de chacun bien entendu...