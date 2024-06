LEGO Horizon Adventures : c'est un jeu Sony et il arrive sur PC, PS5 et Nintendo Switch

LEGO Horizon Adventures est toutefois un jeu qui a fuité le mois dernier par une personne qui ne savait même pas qu'il s'agissait d'un jeu vidéo. Chose qui a été confirmé quelques heures après par Tom Herdersen qui a éventé cette annonce en guise d'ouverture de keynote. Co-développé par Guerrilla Games et Studio Gobo, LEGO Horizon Adventures va nous permettre de retrouver les jeux que TT Games a produit pendant des décennies avant que la mode des jeux LEGO ne disparaisse, ou du moins s'atténue. S'il s'agira d'un spin off qui ne reprendra pas les événements liés à Zero Dawn ni à Forbidden West, on retrouvera cependant tous les ingrédients liés à cet univers atypique.









Chose assez surprenante en rebanche, si LEGO Horizon Adventures est attendu sur PS5 et PC, on apprend également qu'une version Nintendo Switch est également dans les cartons, et qu'elle sortira en même temps que les autres jeux. On ne sait pas si la demande vient expressément de la marque LEGO (sans doute), mais il est évident que le public Nintendo doit être réceptif aux jeux LEGO. Dans tous les cas, que ce soit Sony ou Microsoft, quand il faut réaliser un maximum de ventes, les barrières de l'exclusivité n'existent plus. La sortie de LEGO Horizon Adventures est programmée pour la fin de l'année.





























Ce fut le tout premier 'World Premiere' du Summer Games Fest 2024 lancé par Geoff Keighley,