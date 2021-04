Le PC Gaming Show et le Future Games Show donnent rendez-vous au mois de juin

Maintenant que l'E3 2021 a dévoilé ses dates (du 12 au 15 juin), c'est au tour du PC Gaming Show et du Future Games Show d'avancer leurs pions. En effet, nos confrères de PC Gamer font savoir par le biais d'un communiqué officiel que les deux événements auront lieu le 13 juin prochain. On ignore encore à quel horaire exactement, mais il est précisé qu'en tout, on aura droit à plus de 150 minutes d'annonces et de trailers de jeux encore jamais montrés.Si, en toute logique, le PC Gaming Show sera dédié exclusivement au PC, le Future Games Show, pour sa part, mettra en avant aussi bien des productions indés que des AAA, que ce soit sur consoles, PC et mobiles. Puisqu'il faut bien agiter quelques chiffres, en 2020, le PC Gaming Show a attiré plus de 5,9 millions d'utilisateurs, tandis que le Future Games Show (dont une édition printanière a été organisée en mars dernier, rappelons-le) a totalisé plus de 45 millions de vues et concernés une quarantaine d'éditeurs.Bref, un moyen de nous faire comprendre que les deux événements sont tout sauf anecdotiques.