Konami : de vieux jeux s'apprêtent à ressortir sur PC, la saga Metal Gear concernée

Quelques heures après la rumeur d'un remake du premier Metal Gear Solid et l'annonce de remasters de MGS 2, 3 et 4, voilà que l'affaire se précise un poil : l'organisme de classification taïwainais vient tout juste de lister plusieurs hits de Konami... à venir sur PC. A priori, donc, il s'agirait de simples portages mais en l'attente d'une confirmation officielle, on tâchera de ne pas émettre d'avis tranché.Ainsi, Metal Gear, Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid 2 Substance sont concernés ainsi qu'une "Konami Collector's Series" : pour rappel, celle-ci intègre Castelvania, Castlevania II, Castlevania III, Contra et Super C.Désormais, il ne reste plus qu'à patienter sagement pour une officialisation de la part de l'éditeur japonais.