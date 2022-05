Japan Expo : un nouveau logo et de nouveaux pays et continents invités comme l'Afrique

2022 est l'année du grand retour de Japan Expo au Parc des Expositions de Villepinte, on le sait depuis plusieurs mois maintenant. Si les organisateurs ont fait une piqûre de rappel il y a quelques semaines, précisant que l'événement se tiendra non pas début juillet comme on avait l'habitude, mais du 14 au 17 juillet inclus. Un changement de date qui pourrait avoir un impact sur la fréquentation, puisque les Juilletistes seront peut-être déjà partis se dorer la pilule au soleil. En attendant de savoir si le salon explosera le record de visiteurs cette années, les organisateurs viennent de révéler le nouveau logo du salon, plus moderne, histoire de marquer le renouveau et la nouvelle ère. Un logo accompagné d'un phénix comme totem pour marquer la renaissance et l'envie de réunir tous les amoureux de la culture japonaise et la culture geek.

Nous avons choisi ce nouveau logo pour accompagner Japan Expo pendant les années à venir. Nous avons sélectionné 3 éléments symboliques du Japon, la Terre de la montagne, l’Eau de l’océan et le Feu du soleil. La montagne représente le Mont Fuji, l’océan est omniprésent et remet la Terre dans sa condition d’île, et le disque solaire, le Hi no Maru, qui se lève qui sont autant de symboles qui font le Japon dans tous ses aspects. Nous avons gardé Japan Expo et sa police, pour marquer la continuité dans la nouveauté.

Les organisateurs en profitent pour présenter "Amazing", une nouvelle marque qui s'inscrit au sein du salon, afin d'accueillir de nouveaux pays et continents, comme la Corée du Sud, l'Afrique et les Etats-Unis. Amazing est donc là pour proposer des animations et autres stands commerciaux différents de ce que nous offre déjà le Japon. Les fans de k-pop, de Marvel ou encore d'Harry Potter auront accès à des espaces dédiés, qu'il s'agisse du cinéma, des séries, des jeux vidéo, des livres, du cross-media, ou même de la réalité virtuelle, bref, tous les domaines sont désormais concernés et interconnectés. Attention tout de même aux hors-sujets...