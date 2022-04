Japan Expo 2022 : le salon de retour en physique, mais avec des dates décalées

Après ces mois difficiles, toute cette énergie nous transporte. Nous sommes prêts à relever tous les défis pour élaborer des festivals repensés, adaptés à tous les nouveaux défis qui se posent à nous. Nous allons élargir les horizons de ce que nous proposions déjà.

Alors qu'on apprenait hier le grand retour de la Paris Games Week en physique à la Porte de Versailles, un autre salon majeur du jeu vidéo et de la pop-culture fera lui aussi son come-back cette année après 2 années de disette. Ce salon, c'est celui de Japan Expo qui retrouvera ses couleurs dès cet été au Parc des Expositions de Villepinte, son QG depuis près de 15 ans. Après deux ans d'absence et d'annulations successives en raison de la pandémie de COVID, le rendez-vous annuel de tous les amoureux de la culture japonaise et geek pourront se retrouver du 14 au 17 juillet 2022. Des dates décalées par rapport aux années précédentes puisque le salon a toujours eu lieu les premiers jours du mois de juillet. C'est évident un risque pour les organisateurs qui s'attendent peut-être à une affluence moindre en raison des vacances du mois de juillet. Toutefois, avec près de 250 000 personnes en 2019, Japan Expo repart sereinement et espère que le public répondra présent, d'autant que la billetterie a déjà ouverte ses portes depuis quelques mois pour une édition sous le signe du phénix, symbole de la renaissance.

Le communiqué nous apprend d'ailleurs que Japan Expo proposera "un accueil de qualité et organisé avec près de 9 kilomètres de barrières pour former toutes files d’attente et une équipe de plus de 150 personnes", histoire de rappeler et et de tacler au passage ce qui s'est passé à Paris Manga le mois dernier. A noter que si vous aviez déjà réservé vos billets pour les années précédentes, ils restent valables pour l'édition 2022. Bon à savoir.