Japan Expo 2024 : des chiffres en baisse, les organisateurs restent confiants

La 23ème édition de Japan Expo, celle de 2024, s'est achevée hier soir dans la joie, la bienveillance et la bonne humeur comme chaque année. L'occasion pour les organisateurs de dévoiler les chiffres d'affluence, qui sont en forte baisse. En quatre jours de festivité, c'est 200 000 visiteurs qui se sont donnés rendez-vous au Parc des Expositions de Villepinte, ce qui représente une baisse de plus de 55 000 visiteurs par rapport à Japan Expo 2023 qui avait rassemblé 255 259 amateurs du Japon et de ses toutes ses cultures. Dans le communiqué de presse qui accompagne ses chiffres, il est précisé que cette baisse de fréquentation a été anticipé par les organisateurs, du fait "de l’actualité inédite se déroulant dans notre pays", précisant que les chiffres certifiés seront donnés à la rentrée 2024. Arrivée des Jeux Olympiques ? Ambiance morose suite aux élections législatives, on ne sait pas trop de quoi il est question quand les organisateurs de Japan Expo parlent d'actualité inédite, mais en scrollant sur les réseaux sociaux, on se rend compte que cette baisse de fréquentation a un autre son de cloche.







Entre 25 et 34€ le ticket d'entrée, qui varie selon le jour choisi, tandis que le Pass 4 jours est facturé 90€. Les prix ont augmenté et Japan Expo le justifie par un record d’invités venus du monde entier et en particulier du Japon. A cela il faut évidemment rajouter des dates en deuxième semaine de juillet qui ont forcément un impact sur la disponibilité des visiteurs, notamment les Juilletistes qui sont déjà partis en vacances, d'autant que Japan Expo s'est historiquement calé avec la première semaine de juillet. Autre paramètre à prendre en compte, l'explosion du tourisme au Japon, avec un Yen qui n'a jamais été aussi faible et qui permet aux voyageurs du monde entier de pouvoir profiter pleinement du pays du Soleil-Levant, là où tout se passe. Enfin, n'oublions pas que nous sommes toujours dans une période où l'inflation a encore un impact sur les finances des Français, ce qui les oblige aussi à prioriser leurs activités. Malgré cette baisse circonstancielle, l'ambiance festive et l’enthousiasme des visiteurs présents sont restées les mêmes, et les organisateurs misent déjà sur la présence de Japan Expo à l’exposition universelle d’Osaka en 2025.







Japan Expo 2024 en quelques chiffres :

- 448 heures de programmation sur les scènes

- 487 artistes

- 579 évènements

- 2 861 professionnels accrédités au total dont 667 internationaux

- 900 exposants

- 571 sociétés accréditées

- 456 journalistes accrédités