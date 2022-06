Japan Expo 2022 : Nintendo aura un gros stand avec des jeux conviviaux, voici le programme

Hall 6, N° B674 et B698. Evidemment, l'équipe de Jeuxactu sera sur place et vous pouvez compter sur nous pour couvrir le salon. Vous savez tout.





Comme de nombreux salons, Japan Expo va faire son grand retour en physique cette année, toujours au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. De nombreux éditeurs du monde du manga, de la pop culture, du jeu vidéo et de la culture asiatique dans sa globalité seront également présents. Parmi eux, un certain Nintendo nous annonce sa présence du 14 au 17 juillet inclus, avec un énome stand, histoire d'accueillir un maximum de monde et leur faire profiter des dernières nouveautés sorties sur Nintendo Switch. On apprend que plus d'une quinzaine de jeux seront disponibles, aussi bien des titres first-party comme éditeurs tiers, avec du Nintendo Switch Sports, Mario Strikers Battle League Football, Super Smash Bros. Ultimate, Monster Hunter Rise Sunbreak, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Splatton 2 et Mario Kart 8 Deluxe qui présentera ses nouveaux circuits. Des tournois avec des lots à gagner sont prévus tout le long du salon, sachant que c'est la bonne humeur qui va "driver" l'esprit Nintendo. Pour info, le stand de Nintendo sera placé au