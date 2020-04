Japan Expo 2020 : le salon est bien repoussé à 2021, voici les nouvelles dates

Les organisateurs de la Japan Expo 2020 n'auront pas mis longtemps avant de dévoiler les nouvelles dates du salon. En effet, ils font savoir par le biais d'un communiqué officiel qu'il aura lieu du 15 au 18 juillet 2021 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, soit un peu plus tard que d'habitude. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que l'épidémie de coronavirus a contraint les fondateurs de l'événement à annuler l'édition de cette année , alors qu'elle devait se dérouler du 2 au 5 juillet.

« La situation est délicate mais, en 20 ans, nous en avons vu de toutes les couleurs et nous sommes toujours là, expliquent Sandrine Dufour, Jean-François Dufour et Thomas Sirdey. Grâce au soutien de tous – équipe, saisonniers, visiteurs, prestataires, intervenants, exposants – et à notre passion commune, nous nous relèverons et Japan Expo sera plus fort. Nous savons que nous pouvons compter sur la solidarité et la bienveillance de tous, à tous les niveaux. Nous en sommes les témoins reconnaissants quand nous voyons les réactions des fans sur Internet, l’énergie de nos équipes ou les réponses de certains de nos exposants et prestataires. D’ailleurs, l’équipe de Japan Expo va profiter de ce temps pour déployer toute son énergie pour faire de Japan Expo 21ème Impact la grande fête que tout le monde attend tous les ans avec impatience. »



Généralement, Bandai Namco Entertainment profite de la Japan Expo pour glisser quelques annonces concernant ses productions. Compte tenu de l'attente que suscitera certainement cette édition, il ne devrait pas déroger à la règle.