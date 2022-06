Horizon Forbidden West : une mise à jour majeure sur PS5 et PS4, toutes les nouveautés présentées en vidéo

Guerrilla Games ne s'est pas contenté de présenter Horizon : Call of the Moutain lors du State of Play de ce soir. En effet, le studio en a également profité pour annoncer le déploiement d'une mise à jour majeure destinée à Horizon : Forbidden West. "Celle-ci concerne notamment la fonctionnalité Nouvelle partie+ ainsi que le mode Ultra difficile pour ceux qui souhaitent pousser le défi encore plus loin, mais comprend également de nombreuses fonctionnalités de qualité de vie dont nous sommes certains qu’elles plairont à notre communauté : la fonctionnalité de transmogrification, qui permet aux joueurs de personnaliser l’apparence d’une tenue afin de la faire ressembler à n’importe quelle autre tenue, ainsi que la fonctionnalité de respécialisation, qui permet aux joueurs de réinitialiser leurs points de compétence afin de les redistribuer", affirme le directeur narratif Ben McCaw.Avant d'ajouter : "Vous pensez toujours pouvoir éliminer ce Massacrépine ? Cette mise à jour sera accompagnée d’un pack de trophées dédié qui vous permettra de suivre vos victoires tandis que vous redécouvrirez l’Ouest prohibé en mode Ultra difficile via Nouvelle partie+ ! Vous trouverez également un nouvel herboriste qui vend des composants d’animaux, et nous avons retravaillé l’anticrénelage temporel pour améliorer la fidélité visuelle en mode Performances sur PS5 et le rendu sur PS4 Pro. Nous travaillons d’ores et déjà sur une prochaine mise à jour qui proposera un taux de rafraîchissement variable ainsi qu’un mode 40 IPS, alors restez à l’écoute."Disponible dès maintenant sur PS4 et PS5, cette mise à jour permet de rappeler qu'Horizon : Forbidden West est sorti le 18 février dernier sur les deux machines.