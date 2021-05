Horizon Forbidden West : un State of Play consacré au jeu dans 2 jours, Sony promet du gameplay

Horizon : Forbidden West sera diffusé ce jeudi 27 mai à 23 heures. L'autre bonne nouvelle, c'est que les développeurs de Guerrilla Games dévoileront du gameplay, une première depuis l'annonce du jeu l'an passé. "

Sony Interactive Entertainment compte une nouvelle fois mettre des claques cette semaine. En effet, le PlayStation Blog indique qu'un State of Play consacré àDans ce segment exclusif de 20 minutes, vous découvrirez 14 minutes de gameplay inédit avec Aloy, notre héroïne, directement capturé sur PlayStation 5", indique le réalisateur Mathijs de Jonge.



Avant d'ajouter : "Cette présentation est le fruit d’un véritable effort de groupe et nous sommes ravis de vous dévoiler ce que nous vous avons concocté ! Que vous suiviez Aloy depuis Horizon Zero Dawn ou que vous découvriez tout juste ce monde incroyable, nous souhaitons célébrer avec vous cette étape et avons hâte de connaître vos moments préférés et vos réactions." A noter qu'un pré-show débutera à 18 heures sur Twitch et YouTube.



Pour mémoire, Horizon : Zero Dawn est sorti en 2017 sur PS4 avant d'accueillir l'extension The Frozen Wilds à la fin de la même année.