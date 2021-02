Horizon Forbidden West : le jeu repoussé à 2022 ? Un insider le pense

Horizon : Forbidden West sortira-t-il finalement en 2022 ? C'est en tout cas ce que laisse entendre l'insider Anton Logvin qui, on le rappelle, fut le premier à révéler l'arrivée de Horizon : Zero Dawn sur PC. A un tweet listant les jeux d'ores et déjà reportés à l'année prochaine, le bonhomme a répondu : "J'ajouterais aussi Horizon [Forbidden West]."



Il faut dire que le confinement et les restrictions imposées par le COVID-19 ont eu un impact sur la productivité des développeurs qui, même s'ils ont pu remplir certaines tâches de chez eux, n'ont jamais été en mesure d'être aussi efficaces qu'au bureau. Il ne serait donc pas étonnant que Guerrilla Games officialise la chose dans les mois à venir, bien que l'on préférerait que les nouvelles aventures d'Aloy débarquent dès cette année.



Pour mémoire, Horizon : Forbidden West est prévu non seulement sur PS5, mais également sur PS4.





я тебе еще хорайзон туда же запишу — Anton Logvinov (@alogvinov) 25 février 2021

Annoncé l'an passé lors du showcase consacré à la PS5,