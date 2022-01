Horizon 2 Forbidden West : Carrie-Ann Moss (Matrix) et Angela Bassett (Black Panther) sont dans le jeu

Alors que Guerrilla Games n'a pas encore révélé toutes les nouveautés autour du gameplay de Horizon 2 : Forbidden West (il y a une feature ultra importante qu'ils gardent encore secret), le studio s'associe avec Sony Interactive Entertainment pour nous proposer un nouveau trailer centré sur l'histoire du jeu. On va évidemment retrouver Aloy, qui va devoir partir vers l'Ouest interdit pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles la terre se meurt, les gens souffrent et les machines hors de contrôle. Dans cette nouvelle épopée, notre héroïne aux cheveux rouges va faire la connaissance de nouveaux peuples et tribus et se lier d'amitié avec de nouveaux protagonistes. Certains sont d'ailleurs présentés dans la vidéo, comme Regalla qui est à la têe des Tenakths, au tempérament de guerrière et qui est incarnée à l'écran par l'actrice Angela Bassett (Strange Days, Mission Impossible Fallout, Black Panther). Elle partagera l'affiche du jeu avec une certaine Carrie-Ann Moss, que tout le monde connaît sous les traits de Trinity dans les films Matrix et qui sera l'antagoniste principal de cette suite. Elle jouera en effet Tilda, une femme qu'on aperçoit en fin de vidéo et qui revêt une armure blanche sophistiquée. D'autres personnages viendront en aide à notre guerrière tels que Erend et Varl qu'on connaît déjà bien, mais aussi Alva, Zo et Gaïa.La sortie de Horizon 2 : Forbidden West est attendue pour le 18 février 2022 sur PS5 et PS4.