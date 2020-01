Guily Gear Strive : quelques combats sublimes, personnages cultes à l'appui

May VS Axl Low



Chipp Zanuff VS Potemkin



Sol Badguy VS Ky Kiske



Après avoir présenté le redoutable Faust hier dans un bien beau trailer, Guilty Gear Strive continue de faire parler de lui, cette fois-ci de façon bien plus bavarde avec non pas une bande-annonce, mais carrément trois extraits de gameplay bien complets comme on les aime. Des combats sauvages à la direction artistique sans faille - une règle d'or pour le studio japonais - qui permet un coup d'œil sur plusieurs personnages cultes. On rappelle que ce nouvel opus au gameplay millimétré sortira sur PS4 en fin d'année, sans que l'on sache quand exactement.