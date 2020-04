Guilty Gear Strive : c'est maintenant Chipp Zanuff et Potemkin qui montrent leurs attaques en vidéos

Toujours dans l'optique de bien préparer les joueurs avant le coup d'envoi de la bêta fermée de Guilty Gear : Strive, Arc System Works a mis en ligne deux nouvelles vidéos consacrées à Chipp Zanuff et Potemkin. L'occasion pour les néophytes de voir de quoi ils sont capables, tandis que les puristes guetteront les éventuelles retouches apportées ici et là par les développeurs. On profite de l'occasion pour rappeler que les tutos dédiés à Sol Badguy et Ky Kiske se trouvent ici , et ceux pour Axl Low et May là La bêta fermée débutera demain (17 avril) et prendra fin le 19 avril. Quant à la sortie de Guilty Gear : Strive, elle reste fixée à fin 2020 sur PS4.