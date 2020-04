Guilty Gear Strive : deux nouvelles vidéos pour apprendre les techniques d'Axl Low et May

Ceux qui suivent avec attention l'actualité de Guilty Gear : Strive savent forcément que le jeu va faire l'objet d'une bêta fermée du 16 au 19 avril sur PS4. Histoire que les futurs participants sachent à quoi s'attendre, Arc System Works a diffusé hier deux tutos consacrés à Sol Badguy et Ky Kiske. Aujourd'hui, c'est au tour d'Axl Low et de May d'avoir droit aux honneurs, avant de faire place nette à Chipp Zanuff et Potemkin demain (16 avril), et Faust après-demain (17 avril). Même si l'on salue l'initiative du studio japonais, il est quand même préférable d'avoir la manette dans les mains pour mieux cerner les priorités et autres finesses étudiées par les puristes.On rappelle que la sortie de Guilty Gear : Strive reste programmée pour la fin de cette année.