GTA 5 : comparatif entre les versions PS5, PS4 et PS3, des différentes notables ?

Evidemment, l'un des premiers tests réalisés n'est autre que les temps de chargements, et s'il fallait des plombes pour qu'on puisse lancer l'aventure sur PS3 et PS4, sur la nouvelle console de Sony, c'est le jour et la nuit. Sur PS5, il faut 33 secondes pour que GTA V soit jouable, tandis que sur les précédentes machines, il faut attendre 2'30 min environ. Une éternité en vrai. Côté résolution, avec l'affichage en 4K, on gagne en netteté avec en prime une distance d'affichage plus importante et un rendu global plus propre. Tout est plus clair et défini, comme les ombres qui subissent moins les effets de crénelage et d'aliasing. Côté frame-rate, la version PS5 permet enfin au jeu de tourner en 60 images par seconde, ce qui change véritablement la donne. Les effets visuels comme les réflets au sol ont gagné en intensité, l'éclairage est devenue dynamique et plus naturelle, la végétation s'est densifié, bref, tout est mieux sur PS5. Mais attention, on rappelle qu'il s'agit juste de réajustements techniques et visuelles et non d'un remaster, encore moins d'un remake.