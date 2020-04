GRIS : une annonce haute en couleur concernant les ventes du jeu

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Devolver Digital sait généralement miser sur les bons chevaux. Preuve en est de ce sublime GRIS conçu par Nomada Studio, fable colorée survenue en 2018 sur PC et Switch qui, au bout de trois mois, avait réalisé 300 000 mille ventes : depuis, les développeurs espagnols ont eu le temps de concocter et de sortir des moutures PS4, iOS et Android pour un élargissement concret de son audience : en avril 2020, la firme annonce alors avoir franchi le cap symbolique du million de ventes... et peut très clairement sabrer le champagne.Disponible à prix réduit, ce titre aux échos poétiques s'appuyait sur des puzzles bien ficelés et un style graphique absolument somptueux, sans compter des musiques magistrales qui nous avait clairement tapé dans l'œil (où l'oreille, c'est selon). Si jamais vous hésitiez encore à ajouter le jeu dans votre ludothèque, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller faire un tour sur notre test, juste ici , histoire de vous décider.