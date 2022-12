GRIS : la pépite de Devolver arrive sur PS5 et Xbox Series en 4K 120fps, mais ça dépend de la console

Sorti en 2018 sur PC et Nintendo Switch, GRIS va avoir droit à une seconde jeunesse dès la semaine prochaine en arrivant sur PS5 et Xbox Series. Cette pépite indé développée par le studio espagnol Nomada va évidemment profiter des performances de ces machines pour se mettre à jour techniquement. On apprend ainsi qu'il sera possible de profiter de la 4K et du 120fps si vous avez le matériel qui suit évidemment. Attention toutefois, il faut opter pour la version PS5 pour jouir des plus hautes performances du jeu, puisque les versions Xbox Series sont techniquement en-dessous.

Xbox Series S : 2K 120fps

Xbox Series X : 4K 60fps ou 2K 120fps

PS5 : 4K 120fps + gestion de la DualSense (retours haptiques, gâchettes adaptatives, haut-parleur manette)



Expérience visuelle et sensorielle, GRIS avait su se démarquer des autres par son univers délicat et élégant, ses musiques enivrantes et une proposition originale. On lui avait attribué la note de 18/20 à l'époque. La sortie de GRIS sur PS5 et Xbox Series est calée au 13 décembre 2022.