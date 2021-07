GRIS : le superbe jeu indé va avoir droit à une édition collector sur Switch, voici son contenu

Sorti sur PC et Nintendo Switch le 13 décembre 2018, GRIS est un jeu indé qui a réussi à se faire une grande notoriété de par le monde. Vendu à plus d'un million d'exemplaires, le titre développé par Nomada Studio va non seulement bénéficier d'une sortie physique (ça, on le savait déjà), mais va également profiter d'une édition collector que l'éditeur Just For Games vient de révéler. Si le prix de cette édition limitée n'a pas été révélé, on sait en revanche son contenu, assez classique en somme, d'autant qu'on déplore l'absence d'une figurine ou d'un goodies qui aurait pu apporter un peu plus de caractère à ce collector. Mais qu'importe, voici le contenu qui sera proposé :





- Le jeu Gris sur Nintendo Switch avec une couverture par l'artiste du jeu Conrad Roset, exclusive à cette édition Collector.

- Un artbook exclusif de 112 pages au format portrait

- La bande-son officielle du jeu au format CD.

- Une boîte Collector abritant tout le contenu.



La sortie du collector de GRIS est attendu pour le 1er octobre 2021, soit trois ans quasiment après sa prime sortie sur PC et Nintendo Switch.