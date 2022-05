Gotham Knights : présentation du gameplay de Nightwing et de Red Hood, ça dure 14 minutes

Repoussé à l'automne prochain, Gotham Knights poursuit son développement dans les studios de Warner Bros Games à Montréal. Mais aujourd'hui, les développeurs ont des choses inédites à nous montrer, notamment une belle session de gameplay pour les personnages de Nightwing et de Red Hood. C'est Geoff Ellenor, le game director du jeu, qui est d'ailleurs là pour nous commenter ce qui se passe à l'écran. On se rend compte que chaque personnage proposera ses mécaniques bien distinctes, histoire que la variété soit au rendez-vous. Nightwing par exemple disposera d'un planeur pour se déplacer plus facilement dans Gotham City, qu'il appelle le Trapèze volant du fait de sa forme. Côté combat, Nightwing est plutôt du genre acrobatique puisqu'il rebondit un peu partout. Red Hood à l'inverse dispose du Bond Mystique qui lui permet de sauter à des hauteurs importantes et donc se déplacent de toit en toit facilement. Il peut d'ailleurs améliorant ces sauts grâce à une jauge qu'il peut remplir en réussissant des attaques et des esquives. De toutes les façons, peu importe le protagoniste qu'on contrôle, chacun dispose d'une jauge de pouvoir qu'il est possible de remplir en enchaînant les coups et les attaques, permettant par la suite de déclencher des super-pouvoirs.

Warner Bros Games Montréal a profité de cette vidéo pour annoncer que les versions PS4 et Xbox One du jeu ont été annulées, histoire de se concentrer uniquement sur les nouvelles consoles, ce qui devrait permettre aux développeurs de pousser un peu plus le moteur graphique du jeu, ce qui est une plutôt bionne nouvelle. Autrement, sachez qu'il est possible dès maintenant de précommander le jeu, disponible dans plusieurs éditions : la Gotham Knights Standard Edition pour 74,99€, la Gotham Knights Deluxe Edition à 94,99€, incluant le jeu de base et le contenu téléchargeable (DLC) Pack Visionnaire avec des équipements exclusifs, des éléments cosmétiques, des skins de personnages inspirés de la série animée « Batman la Relève » et plus encore. Il y a également la Gotham Knights Collector's Edition, en vente à 299€, et elle incluant la Deluxe Edition, un pin's à collectionner avec réalité augmentée, un livre de 16 pages, une carte exclusive de Gotham, une figurine des quatre personnages et plus encore. Les joueurs la précommandant recevront le skin de la Bat-moto Kustom "233" à la sortie, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC.