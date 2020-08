Gotham Knights : Batman est mort, mais la relève est là, voici 2 vidéos avec beaucoup de gameplay

C'est donc Gotham Knights qui va prendre la relève de la série Batman Arkham de Rocksteady comme on a pu le découvrir lors du DC Fandom où une grosse tranche de gameplay nous a été dévoilée. Prévu pour 2021, et développé par Warner Bros. Games Montréal (Batman Arkham Origins en 2013), ce titre va nous plonger dans l'après Batman au coeur de Gotham. Comme on peut le voir dans le trailer, une vidéo-testament de Bruce Wayne est diffusée, et nous fait comprendre que c'est désormais à la nouvelle génération de lutter face à la racaille. Robin, Nightwing, Redhood et Batgirl vont donc unir leurs forces et enquêter sur les circonstances de la mort de l'homme chauve-souris.





Gotham Knights se présente donc comme un jeu d'action mâtiné d'éléments RPG. En effet, les joueurs pourront incarner différents personnages, et leur faire gagner des niveaux, afin de débloquer de nouvelles compétences. Mieux, on pourra également jouer en coopération à deux (mais uniquement en ligne, pas de coop locale) afin de combiner les pouvoirs et styles de combat de chaque personnage, sachant qu'on pourra foncer dans le tas, ou tenter l'infiltration. Dans le trailer, on découvre Batgirl en pleine action, avec sa moto, et ses divers gadgets dont un grappin. Dans ce cas, l'ennemi est le célèbre Mister Freeze et ses acolytes, toujours occupés à détraquer le climat.

Selon Patrick Redding, directeur créatif du jeu, le combat contre Mr Freeze sera très différent si notre personnage est niveau 5 ou 15, sachant que les différences ne se borneront pas aux statistiques, et concerneront aussi le type d'attaques utilisées, et même la stratégie de défense. Bref, on a hâte d'en apprendre plus sur ce nouveau jeu. Gotham Knights sortira en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.