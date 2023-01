GoldenEye 007 : le mythique jeu de la N64 sort sur Xbox et Switch, il y a des différences entre les deux versions

On le sait depuis septembre dernier, GoldenEye 007 était en cours de restauration pour les consoles Xbox et Nintendo Switch. Après plusieurs mois de silence-radio, Microsoft comme Nintendo annoncent simultanément que le mythique FPS de la Nintendo 64 sera lancé le 27 janvier prochain, à la fois sur Nintendo Switch et le Xbox Game Pass. De quoi retrouver l'aura d'un jeu devenu culte aux yeux de nombreux joueurs qui ont grandi dans les années 90. Evidemment, le ressenti pour la nouvelle génération sera sensiblement le même, les graphismes cubiques et les déplacements assez spéciaux de l'époque étant toujours d'actualité. Il faut cependant noter deux aspects techniques pour le jeu selon la plateforme proposée. Sur Xbox, GoldenEye 007 jouit d'un affichage en 4K, du multi local, mais n'est pas compatible avec le jeu en ligne. Une aberration. Sur Nintendo Switch, le multi online est bien présent, mais il faudra se contenter d'un rendu 720p en version nomade et 1080p en mode docké. Voici le trailer pour chaque support.