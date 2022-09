GoldenEye 007 Remastered : le jeu culte de la N64 restauré en 4K sur Xbox et Switch, l'annonce inattendue

GoldenEye 007 Remastered à la fois sur consoles Xbox et sur Nintendo Switch. Chacun a d'ailleurs annoncé la bonne nouvelle via ses canaux officielles. Sur Nintendo Switch, le jeu intègrera le programme des jeux disponible sur le Nintendo Switch Online + Expansion Pack, tandis que sur les consoles de la famille Xbox, c'est une version restaurée en 4K qui sera proposée dans le Xbox Game Pass. Le compte Twitter de Rare précise même que le framerate a été retravaillée, que le jeu sera jouable en écran splitté en local, ce qui n'a pas finit de faire vibrer les joueurs nostalgiques d'une époque révolue. Une bonne nouvelle qui s'accompagne évidemment d'une vidéo qu'on vous partage sans plus attendre. En revanche, pour la date de sortie, il va falloir être patient.









25 years after its original release, experience GoldenEye 007 faithfully recreated for Xbox consoles. Includes achievements, 4K resolution and a smoother framerate – even in split-screen local multiplayer! Coming soon to @XboxGamePass. pic.twitter.com/kpBlJKqFR9 — Rare Ltd. (@RareLtd) 13 septembre 2022





