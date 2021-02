GoldenEye 007 : voici les images du Remaster sur Xbox qui a été annulé, c'est en 4K 60fps

Véritable madeleine de Proust quand on l'évoque, GoldenEye 64 restera pour beaucoup comme un titre qui n'aura pas eu droit à une suite digne de sa stature. Même si les tentatives furent nombreuses, les droits de licence de ce jeu sont extrêmement compliqués à gérer, au point même que Microsoft s'est cassé les dents dessus. Depuis quelques jours d'ailleurs, le FPS développé par Rare pour la Nintendo 64 en 1997 est à nouveau sous le feu des projecteurs depuis qu'un certain Graslu00 a posté sur sa chaîne YouTube l'entièreté du remaster qui devait voir le jour sur Xbox 360. Une vidéo qui dure 2h14 et qui permet de voir l'intégralité de la campagne solo, mais également 30 minutes du mode multijoueur. L'occasion de constater les changements visuels qui avaient été opérés pour une sortie en 2007/2008, avec un format 16/9, des graphismes en HD, une amélioration des contrôles et également quelques petits bonus, comme l'apparition anachronique de Daniel Craig dans le jeu. L'autre particularité de cette vidéo, c'est qu'elle est proposée en 4K/60fps, non pas parce que le jeu était prévu avec ces normes techniques (la Xbox 360 en était incapable à l'époque), mais pour proposer un visionnage optimal en 2021.







Afin d'être le plus transparent possible, le YouTubeur Graslu00 indique que ce gameplay de Goldeneye Remastered HD a été récupéré par PartnetNet, une sandbox de programmes réservée aux développeurs et que cette version devrait être rendu disponible publiquement prochainement. Quant à l'annulation du projet, on apprend de la bouche de Grant Kirkhope, le compositeur du jeu sur la version Nintendo 64, qui officiait encore chez Rare lors du développement de ce remaster, que le jeu a été annulé en raison des droits de licence donc, et surtout du nombre important de personnes à convaincre, sans compter l'obligation de faire intervenir les acteurs de l'époque, ce qui aurait demandé des frais de production ultra conséquents. On se rappelle d'ailleurs de ce tweet de Phil Spencer en 2015 qui expliquait déjà publiquement que les droits d'auteur de ce jeu sont purement et simplement compliqués à obtenir. Dommage donc...