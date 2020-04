Gears Tactics : on sait (à peu près) quand la version Xbox arrivera

support.GearsTactics.com, les développeurs ont ainsi répondu chaleureusement à un internaute qui leur demandait une possible date de sortie.





Gears Tactics a été conçu dès le départ pour le PC avec un gameplay basé sur le clavier/souris et une interface utilisateur à l'optimisation incroyable, lui permettant de tourner sur de nombreuses machines.



Nous voulons nous assurer que Gears Tactics se sente chez lui sur une console : notre équipe travaille donc dur pour concevoir une expérience de qualité adaptée. Attendez-vous à ce que Gears Tactics soit jouable sur votre console Xbox plus tard cette année, fin 2020.





Tout fraîchement débarqué, Gears Tactics a réussi avec brio une conversion de la saga au jeu de stratégie : les fans peuvent alors se réjouir d'avoir une aventure inédite plutôt audacieuse mais particulièrement bien maîtrisée de la part de Splash Damage. Toutefois, une grosse partie de la communauté se voit également mise de côté, et pour cause : le titre n'est sorti que sur PC !Si une version Xbox One a bel et bien été confirmée, son arrivée relève encore du mystère, toutefois désépaissi suite à une intéressante déclaration : sur le site

Notons qu'il est fait mention "de consoles Xbox", ce qui laisse indiquer une sortie à la fois sur Xbox One et Xbox Series X, soit une politique cross-gen déjà assumée par Microsoft. Désormais, il n'y a plus qu'à patienter sagement pour une date précise.