Gears Tactics : un nouveau trailer pour les consoles de Microsoft, ça promet de la 4K HDR

Gears Tactics fait une nouvelle fois parler de lui à travers un trailer inédit récemment diffusé par Microsoft. Une vidéo qui rappelle que le spin-off développé par Splash Damage débarquera sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S le 10 novembre prochain, sachant qu'il est disponible sur PC depuis le 28 avril. Naturellement, on nous promet des contrôles améliorés et adaptés à la manette, mais aussi de la 4K HDR sur les machines qui ont les reins suffisamment solides, ainsi que le Smart Delivery pour ne pas avoir à passer à la caisse deux fois.Pour mémoire, notre test de Gears Tactics se trouve toujours à cette adresse