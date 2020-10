Gears Tactics : résolution et framerate sur Xbox Series X, les développeurs font le point

Cam McRae a tout détaillé, y compris sur Xbox One X et Xbox One.



XBOX SERIES X



4K 60fps

Pour les cinématiques, les joueurs auront le choix entre 30fps et 60fps ; "non pas pour des raisons de performance, mais pour une question de préférence", souligne Cam McRae.

XBOX SERIES S



1440p 60fps

XBOX ONE X



4K 30fps

1440p 60fps

XBOX ONE



1080p 30fps





A résolution et framerate égaux (1440p 60fps), Cam McRae confirme que Gears Tactics est plus beau sur Xbox Series S que sur Xbox One X, la différence se faisant au niveau du processeur. "Il nous permet d'afficher un plus grand nombre d'éléments", précise-t-il. On profite de l'occasion pour rappeler que le jeu est déjà disponible sur PC, depuis le 28 avril dernier plus exactement.

Les développeurs continuent de faire le point sur la résolution et le framerate dont pourront bénéficier les futurs possesseurs de Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Aujourd'hui, c'est The Coalition qui s'y colle dans le cadre de Gears Tactics ; on rappelle que le jeu sortira sur les consoles de Microsoft le 10 novembre prochain. Lors d'une interview accordée à nos confrères de The Verge, le directeur technique