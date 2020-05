Gears Tactics : le jeu triomphe au sein du Xbox Game Pass, Phil Spencer se réjouit

Convertir un shoot à la troisième personne aussi bourrin et iconique que Gears of Warà la sauce stratégie, voici un challenge plutôt ardu mais néanmoins brillamment relevé par Splah Damage. C'est simple, Gears Tactics est une petite perle - un 17/20 dans nos colonnes - dont se félicite d'ailleurs Phil Spencer, à la tête de toute la branche Xbox, sur Twitter : non content de s'être imposé comme la meilleure vente sur Steam de la semaine, le soft a également remporté le titre de jeu le plus joué de l'Xbox Game Pass sur PC. Une jolie médaille pour cette aventure réussie qui, rappelons-le, débarquera également sur les consoles Xbox (on imagine One et Series X) en fin d'année, quand les développeurs auront trouvé la recette parfaite pour l'adapter à la manette sans dénaturer le gameplay et l'interface