Gears Tactics : le jeu enfin daté sur Xbox One et Xbox Series X

Disponible depuis le 28 avril dernier sur PC, Gears Tactics débarquera le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S. C'est en effet ce qu'annoncent Microsoft et Splash Damage via Twitter. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle qu'il s'agit d'un jeu de stratégie prenant place dans l'univers de Gears of War, et se déroulant avant les événements du premier épisode. Pour davantage de détails, on vous conseille de jeter un oeil à notre test de Gears Tactics