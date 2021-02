Charts France : Super Mario 3D World + Bowser's Fury se vend comme des petits pains

Qui dit lundi dit nouvelle semaine de charts à vous détailler. Sans surprise, le SELL a procédé à la mise à jour de son site officiel pour nous révéler le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Pour la semaine 8 de l'année 2021, soit du 8 au 14 février 2021, c'est un certain Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui prend la tête du classement, faisant ainsi chuter Mario Kart 8 Deluxe à la troisième place et Animal Crossing : New Horizons en quatrième position. Seul Ring Fit Adventures se permet de lui tenir tête en se hissant à la seconde place du tableau. Dans ce raz-de-marée de titres Nintendo Switch, on retrouve toutefois un jeu PS4, il s'agit de Call of Duty Black Ops Cold War qui arrive à se maintenir.



C'est en jetant un oeil au Top 3 des jeux PC qu'on observe l'apparition d'un jeu qu'on n'attendait pas forcément à cet endroit, à savoir Little Nightmares 2 dans sa version TV Edition. Le jeu de Bandai Namco Entertainment arrive directement à la deuxième place en sortant Les Sims 4 du Top 3. Jolie performance.

Charts France Semaine 06 (du 8 au 14 février janvier 2021) 1/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo) 2/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo) 3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) 5/ Call of Duty Black Ops Cold War (PS4 - Activision) TOP 3 PC 1/ Football Manager 2021 (SEGA) 2/ Little Nightmares 2 - TV Edition (Bandai Namco Entertainment) 3/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)