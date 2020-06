Fortnite : la Saison 3 du Chapitre 2 est dispo, le contenu détaillé et deux trailers avec Aquaman

u fil du temps et de la décrue, de nouveaux lieux sont révélés et alors que les routes redeviendront praticables, les joueurs trouveront de nouveaux moyens de se déplacer", nous prévient-on toutefois. Justement, comme moyen de transport, on peut s' accrocher aux requins avec une canne à pêche pour faire du ski nautique. Il est également possible de nager comme un forcené, ou alors utiliser les bateaux disséminés un peu partout sur la map afin de se rendre aux différentes zones.



Sur la terre ferme, on nous promet des nouveaux véhicules (dont des Jeep), ainsi que des armes inédites. A ce sujet, certains joujoux font leur grand retour ; c'est notamment le cas des splashs, ou encore du sniper coup par coup. Ils ne devraient pas être de trop pour ifiltrer la nouvelle base d'espion. On remarque aussi que l'Autorité - située au centre de la carte - est désormais entourée de grandes murailles. Enfin, n'oublions pas le Passe de Combat grâce auquel les joueurs pourront customiser leur parapluie, et bénéficier de tout un tas de skins, dont celle d'Aquaman.











Depuis hier, les fans de Fortnite peuvent enfin profiter de la Saison 3 du Chapitre 2. Pour marquer le coup, Epic Games a mis en ligne deux trailers où Aquaman donne de sa personne. Baptisé "Faites des vagues", ce nouveau contenu permet de découvrir une carte totalement sous l'eau. "A