Fortnite : la Wanda / Scarlet Witch de Dr Strange 2 arrive dans le jeu, images et détails

Avec la sortie au cinéma de Dr Strange in the Multiverse of Madness, impossible pour Fortnite de ne pas profiter de l'événement pour proposer une nouvelle collaboration avec Marvel Studios. Aussi, le jeu phare d'Epic Games se dote d'une nouvelle skin à récupérer tout de suite dans la boutique du jeu, puisqu'il s'agit de Wanda Maximoff, connue aussi sous le nom de Scarlet Witch, ou la Sorcière Rouge en VF. Bien évidemment, son look a été repris des films du MCU, notamment de WandaVision et de Dr Strange 2, avec un air plus féroce puisqu'elle vrille comme antagoniste principal du film. Ce qu'il faut savoir autrement, c'est que la tenue de la Sorcière rouge est livrée avec l'accessoire de dos Cape de Wanda. Les deux s'illuminent avec la magie du chaos quand on inflge des dégâts aux adversaires, sachant qu'il est tout à fait possible de désactiver cet effet en sélectionnant leur style alternatif. Comme d'habitude, il y a différents objets qui accompagne la skin, comme la pioche Hache de chaos, un outil constitué d'énergie magique pure, et l'emote Manipulation psychique, qui permet d'afficher ses pouvoirs psioniques.