Fortnite : Indiana Jones est désormais disponible, voici comment le déverrouiller

Jamais à court de collaboration lorsqu'il s'agit de se mettre en avant, le jeu vidéo Fortnite accueille dès aujourd'hui un certain Indiana Jones. Ce n'est pas une surprise en soi, puisque sa présence avait déjà été teasée il y a quelques semaines lors du lancement de la Saison 3 Chapitre 3. Toutefois, pour pouvoir se prendre pour ce grand archéologue aventurier, il va falloir réussir quelques défis, ce dernier n'étant pas accessible via la boutique de Fortnite. Fouiller des coffres, infliger au moins 500 points de dégâts à des adversaires en étant dans une certaine position sur un véhicule, utiliser un certain nombre de fois le grant cramponneur, récupérer la relique durr burger, voici un aperçu des missions qui vous attendent pour espérer l'obtenir. Bien sûr, tout un tas d'accessoires accompagnent le personnage et on prend le temps de vous les détailler aussi.

PAGE 1 DES QUÊTES D'INDIANA JONES

Accomplissez les quêtes de la page 1 ci-dessous (dans n'importe quel ordre) pour obtenir la tenue Indiana Jones !



FOUILLER 5 COFFRES À SHIFTY SHAFTS

Prenez le tunnel de gauche. Non, de GAUCHE ! Déverrouille la bannière Indiana Jones.



INFLIGER 500 PTS DE DÉGÂTS À DES ADVERSAIRES EN ÉTANT DANS UN VÉHICULE OU EN SE TENANT DESSUS

Le temps ne fait rien à l'affaire. C'est le kilométrage. Déverrouille le revêtement Archéologie sauvage.



UTILISER 10 FOIS LE GANT CRAMPONNEUR POUR SE PROPULSER D'UN ARBRE

Vous savez voler, mais est-ce que vous savez atterrir ? Déverrouille la pioche Reliques de pilleur.



OBTENIR LA RELIQUE DURRR BURGER DANS LE TEMPLE ET LES RUINES EN UNE SEULE PARTIE

Sa place est dans un musée. Déverrouille l'accessoire de dos Sacoche d'expédition.

Fortnite Indiana Jones Outfit and Items

La tenue Indiana Jones; la bannière Indiana Jones, le revêtement Archéologie sauvage, la pioche Reliques de pilleur et l'accessoire de dos Sacoche d'expédition.



Après avoir terminé toutes les quêtes de la page 1, vous déverrouillez les quêtes d'Indiana Jones de la page 2 !







PAGE 2 DES QUÊTES D'INDIANA JONES

Accomplissez les quêtes de la page 2 ci-dessous (dans n'importe quel ordre) pour obtenir le style Explorateur de temples pour la tenue Indiana Jones !

Fortnite Indiana Jones Outfit and Temple Explorer Style

La tenue par défaut d'Indiana Jones et le style Explorateur de temples.



TROUVER LA PORTE SECRÈTE DERRIÈRE LA GRANDE SALLE À SHUFFLED SHRINES

Il n'y avait pas de serpents ! Quel soulagement. Déverrouille l'emote intégrée Dépoussiérage de chapeau pour la tenue Indiana Jones.



ENTREPOSER UN OBJET DE NIVEAU MYTHIQUE OU EXOTIQUE DANS UNE TENTE

C'est l'heure de récolter fortune et gloire. Déverrouille l'aérosol Fuite d'Indy.



FAIRE ROULER DES ROCHERS ROULANTS SUR 100 M EN UNE SEULE PARTIE

Vous appelez ça de l'archéologie ? Déverrouille l'émoticone Docteur Jones.



INFLIGER 750 PTS DE DÉGÂTS À DES ADVERSAIRES AVEC UN PISTOLET

Ça va marcher, croyez-moi. Déverrouille l'écran de chargement Première mésaventure.



FINIR DANS LE TOP 5 D'UNE PARTIE

Je vais... inventer au fur et à mesure. Déverrouille le planeur Canot de sauvetage.

Fortnite Indiana Jones Battle Pass Items

L'emote Dépoussiérage de chapeau, l'aérosol Fuite d'Indy, l'émoticone Docteur Jones, l'écran de chargement Première mésaventure et le planeur Canot de sauvetage.