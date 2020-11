Fortnite : 4K/60fps sur PS5 et Xbox Series X|S ? Les infos officielles

Epic Games vient de nous dévoiler les améliorations qui seront apportées à Fortnite grâce aux consoles de nouvelle génération. La surprise, c'est qu'en fonction de votre plateforme, vous allez avoir droit à des features différentes, que ce soit du aux limitations techniques de la Xbox Series S, ou à la manette DualSense de la PS5.

XBOX SERIES X|S

Dès le 10 novembre prochain, Epic va donc lancer la version Xbox de Fortnite, avec les nouveautés suivantes.

- 4K 60 FPS sur Xbox Series X, mais seulement 1080p 60 FPS sur Xbox Series S

- Dynamic Visuals & Physics sur Xbox Series X : De nouveaux effets physiques seront possibles, avec par exemple l'herbe et les arbres qui subiront les effets d'une explosion. De même, la fumée et les fluides auront un comportement bien plus réaliste, tandis qu'on profitera de nouvelles tempêtes, et de nuages plus réalistes.

- Accès plus rapide aux matchs : Grâce au SSD, les temps de chargement sont réduits, ce qui permet d'accéder bien plus vite aux serveurs en chargeant les données à un rythme plus élevé.

- Split screen en 60 FPS, que ce soit sur Series X ou Series S.

PS5

À partir du 19 novembre, les joueurs qui ont craqué sur la PS5 vont pouvoir eux aussi profiter d'un ensemble d'améliorations, dont la plupart sont identiques à ce qui existera sur la version Xbox Series X. On va ainsi retrouver le 4K 60 FPS, le split-screen 60 FPS, les temps de chargements réduits, et la physique améliorée. Mais Epic Games ne s'est pas arrêté là, et propose quelques spécificités pour la machine de Sony.

- DualSense Immersion : le feedback haptique de la nouvelle manette sera activé, afin de faire ressentir au joueur le recul de l'arme, ce qui donnera un feeling très différent entre un fusil à pompe, ou une SMG par exemple. Mieux, en plus de ces vibrations, le feedback des gâchettes sera activé afin de proposer une résistance à la détente qui varie en fonction des armes.

- PS5 Home Screen : Il sera désormais possible de choisir son mode de jeu favori directement depuis l'écran d'accueil de la PS5, afin de sauter directement en jeu, sans devoir lancer le titre puis naviguer dans ses menus. On pourra même rejoindre directement des lobbys Solo, Duo ou en Squad.