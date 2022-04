Fortnite : 144 millions de dollars récoltés pour l'Ukraine en seulement 2 semaines

Alors que le monde entier découvre les images écoeurantes de la ville de Boutcha, Epic Games a finalisé dimanche soir son opération de soutien envers le peuple ukrainien. Et ce ne sont pas moins de 144 millions de dollars qui ont été récoltés pour des associations humanitaires au terme de deux semaines de campagne lancée il y a 15 jours en même temps que la Saison 2 du Chapitre 3. On rappelle qu'il s'agit du chiffre d'affaire générés par le jeu qui est entièrement reversé aux 5 œuvres de charité que sont l'UNICEF, DirectRelief, le Programme alimentaire mondial, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et World Central Kitchen. Il faut également préciser que Microsoft a également contribué à cet effort, puisque le constructeur a lui aussi fait abstraction de ses parts de bénéfices enregistrés sur la même période, puisqu'on rappelle que chaque constructeur (Microsoft, Sony, Nintendo, Apple) récupère un pourcentage sur chaque vente effectuée sur leur boutique en ligne, à hauteur d'environ 30%. Enfin, on rappelle tout de même que l'envoi des fonds a d'ores et déjà été fait dès le lancement de l'opération, le but étant de soutenir tout de suite l'Ukraine qui est dans le besoin, et donc ne pas attendre la fin de l'opération. Une très belle et sage décision d'ailleurs.