Forspoken : 10 min de gameplay inédites pour convaincre, avec commentaires VF à l'appui

Square Enix n'a peut-être pas de stand à la gamescom cette année, l'éditeur japonais a quand même profité du coup d'envoi du salon allemand pour nous donner des nouvelles de Forspoken. Désormais attendu pour le 24 janvier 2023, cet Action-RPG a été quelque peu malmené ces derniers mois, depuis les previews hands-on qui ont révélé beaucoup de faiblesses. Mais la communication autour du jeu ne se passe pas non plus très bien, avec ce dernier Spot TV moqué par les internautes sur les réseaux sociaux et parodié massivement. Pour essayer de se refaire une réputation, Forspoken est donc de retour avec une vidéo de gameplay de plus de 10 minutes ; de quoi nous laisser le temps d'apprécier l'histoire de Frey Holland, propulsée sans le vouloir dans le monde d'Athia. Grâce à son bracelet doué d'intelligence, elle peut invoquer de la magie et balancer des sorts qui lui permettent de se déplacer rapidement, de combattre des ennemis puissants et se propulser rapidement. Assez classique sans sa proposition, Forspoken va devoir convaincre dans son gameplay et son univers qu'on espère étonnant. Réponse en début d'année prochaine.