Final Fantasy VII Remake : les développeurs s'interrogent toujours sur le nombre d'épisodes

Les guides Ultimania sont une véritable institution au Japon, surtout si l'on est un adepte des productions Square Enix. Celui consacré à Final Fantasy VII Remake était donc attendu de pied ferme par les fans du jeu, et les premiers scans apparus sur la Toile montrent que les développeurs se sont laissés aller à quelques confidence sur la suite des événements ; des anecdotes que nous vous conseillons de zapper si vous souhaitez garder la surprise intacte.D'après ce qu'explique le producteur Yoshinori Kitase, c'est à Naoki Hamaguchi (co-réalisateur) que l'on doit le combat final. "Il m'a dit qu'il souhaitait que le boss final soit à Midgar, souligne-t-il. Je ne peux pas en dire davantage car nous n'avons pas encore terminé de raconter l'histoire. La scène finale, dans laquelle figure un personnage encore en vie, fait partie des moments clés du mystère du jeu."Concernant le nombre d'épisodes que pourrait contenir Final Fantasy VII Remake, rien n'est encore arrêté. "Nous en avons une vague idée, mais rien n'a encore été décidé de manière précise, assure Kitase-san. Ce qui revient le plus souvent, c'est qu'il s'agira d'une trilogie, mais nous procéderons étape par étape." Pour sa part, le réalisateur Tetsuya Nomura espère que le second chapitre arrivera rapidement."En fait, tout dépendra du nombre d'épisodes que comprendra Final Fantasy VII Remake, affirme-t-il. Si l'on divise le jeu en gros morceaux, ça mettra plus de temps. Par contre, si on le découpe en plus petites parties, nous serons en mesure de sortir le second volet plus vite." Nul doute que les puristes préféreraient la deuxième hypothèse.Pour mémoire, Final Fantasy VII Remake est sorti sur PS4 le 10 avril. Notre test est disponible à cette adresse Source : Gematsu