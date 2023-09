Final Fantasy VII Rebirth : 30 min de gameplay en plus pour découvrir l'open world du jeu

Final Fantasy VII Rebirth, présenté en grandes pompes au salon japonais. En parallèle, des sessions de démo ont été organisées par Square Enix France, permettant aux médias de repartir avec du gameplay inédit et plein de choses à raconter sur e gameplay. Mais entre les vidéos capturables par les journalistes lors de leur session de jeu, les b-roll officiels et les vidéos fournies par Square Enix Japon, il y a de quoi se faire plaisir si on est un amoureux de la licence et un fan de Cloud Strife. D'ailleurs, pas loin de 30 minutes de gameplay supplémentaires ont été partagées du côté du Japon, avec la découverte de l'open world. On vous laisse découvrir tout cela par vous-même. La sortie de Final Fantasy VII Rebirth est attendue pour le 29 février 2024 sur PS5 uniquement. Mais l'exclu est temporaire.





