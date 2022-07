Final Fantasy VII Rebirth : Square Enix explique pourquoi le jeu sera exclusif à la PS5

Si Final Fantasy VII Remake est sorti sur PS4, en revanche, le second chapitre de la trilogie, Final Fantasy VII Rebirth, sera une exclusivité PS5. Un choix de Square Enix qui n'a rien de surprenant dans le sens où Final Fantasy VII Remake Intergrade a déjà esquivé la PS4, sans doute pour mieux préparer la transition générationnelle. Mais dans le cas de Final Fantasy VII Rebirth, ce sont surtout des considérations techniques qui ont poussé les développeurs à prendre cette décision, comme en témoigne l'interview accordée par Yoshinori Kitase au média japonais Gamer (et relayée par Gematsu )."Il s'agit d'une exclusivité PS5 en raison de la qualité graphique, mais aussi parce qu'il y a le SSD, explique le producteur exécutif. Compte tenu que l'aventure se déroule dans un monde immense après que les héros se sont échappés de Midgar, la masse de données à traiter est telle que cela peut créer un phénomène d'engorgement. Du coup, nous avons compris que nous avions besoin des capacités de la PS5 pour franchir ces obstacles et voyager dans l'univers du jeu de façon confortable."Si certains estiment déjà que cette déclaration est la preuve que Final Fantasy VII Rebirth sera un open-world, Square Enix n'a encore rien officialisé sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que le monde sera beaucoup plus ouvert que celui de Final Fantasy VII Remake, ce qui ne devrait pas être très compliqué à vrai dire. Pour mémoire, une équipe de Square Enix travaille déjà sur le dernier épisode de cette trilogie dont le nom n'a pas filtré, ce qui montre qu'en ce moment, tout se passe pour le mieux. La sortie du jeu est programmée pour l'hiver 2023.