Final Fantasy VII Rebirth : le one more thing du Summer Game Fest 2023, il tiendra sur 2 disques

C'était le one more thing du Summer Game Fest 2023, à savoir le nouveau trailer de gameplay de Final Fantasy VII Rebirth, la suite du remake de FINAL FANTASY VII sorti en 2020. L'occasion de quitter les environnements industriels de Midgar et de découvrir enfin cet open world riche et luxuriant teasé depuis un certain temps. Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII sont donc de retour après avoir fuit Midgar, et c'est ensemble qu'ils vont partir à la recherche de Séphiroth. A l'image de Final Fantasy XVI, le jeu sera une exclusivité PS5, afin de tirer pleinement des capacités de la machine. Tout y est pour séduire les fans de la licence et de J-RPG, avec des paysages fabuleux, une distance d'affichage qui fait rêver, des affrontements ultra pêchus, des protagonistes aux allures héroïques, mais aussi des Chocobos. Beaucoup de souvenirs qui émergent évidemment, même si la perspective a nettement changé depuis le jeu sorti en 1997 sur PS1. Pas encore de date de sortie, tout juste un vague début 2024, mais de quoi nous faire rêver, d'autant qu'on a appris que ce Final Fantasy VII Rebirth tiendra sur deux disques.