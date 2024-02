Final Fantasy VII Rebirth : une démo jouable sur PS5 et 20 min de gameplay

C'était le rendez-vous de cette nuit : à savoir un State of Play entièrement consacré à Final Fantasy VII Rebirth, dont la sortie est imminente. Forcément, avec une telle exclusivité pour sa PS5, Sony Interactive Entertainment sait qu'il faut chouchouter le produit. Résultat, une présentation de près de 19 minutes pour rappeler à quel point ce remake a été le fruit de plusieurs années de dur labeur, 5 ans après la sortie de la première partie. Néanmoins, Square Enix a prévu des nouveautés et surtout des changements significatifs vis à vis de l'oeuvre originale sortie en 1997 sur la première PlayStation. Et puis, cette vidéo a aussi permis de découvrir de nouveaux environnements, toujours plus somptueux et loin de l'ambiance très froide et industrielle de Midgard. C'est donc l'occasion de constater à quel point les régions seront interconnectées entre elles et qu'il y aura diverses façons de s'y rendre : à pieds, à dos de Chocobo, désormais capables de voler.

Bien sûr, les combats ont été une fois encore détaillés, avec ce qu'il faut de séquences épiques pour en mettre plein la vue, mais les petites activités comme attirer une poule étaient là aussi pour varier les plaisirs. C'est ça aussi le Final Fantasy VII Rebirth de 2024, un nombre incalculable de mini-jeux en plus de ceux déjà existants dans le jeu de 1997, afin de captiver le joueur et l'empêcher de partir de ce monde réimaginé. La musique a également été un point d'intérêt dans ce State of Play, précisant que le jeu comportera pas moins de 400 pistes. De quoi se faire plaisir, même lorsque l'aventure sera terminée.

Quant à la démo jouable, elle est d'ores et déjà disponible sur PS5, et affiche un poids de 48 Go, sachant qu'une mise à jour de cette même démo est annoncée pour le 21 février prochain. Reste à savoir combien de données il faudra télécharger pour leu complet, prévu pour la même date.