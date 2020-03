Final Fantasy VII Remake : un thème PS4 pour toute précommande, mais à une condition

Alors que les possesseurs de PS4 profitent actuellement de la démo de Final Fantasy VII Remake, Sony a décidé de leur offrir un thème aux couleurs du jeu. Néanmoins, il faut respecter une condition pour en profiter. En effet, il est impératif de posséder un exemplaire de Final Fantasy XIV : Shadowbringers en plus de précommander Final Fantasy VII Remake (en édition numérique) avant le 10 avril prochain.



On en profite pour rappeler que les bonus de précommande du jeu intègrent aussi les alliés Poussin Chocobo, Carbuncle et Pampa qui pourront être téléchargés et vous donner un coup de pouce pendant les combats. Enfin, notons que grâce à la démo, on peut aussi recevoir un thème dynamique sur PS4.