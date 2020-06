FIFA 21 : voici les premières images next-gen du jeu, on a aussi une date de sortie

Grâce au nouveau système d’éclairage différé, les nouveaux environnements et les joueurs sont criants de vérité pour apporter encore plus de réalisme à tous les éléments des stades", est-il indiqué. Même si on nous sort cet argument chaque année, la morphologie des joueurs est annoncée comme plus réaliste que jamais, sans oublier les sons spatialisés, les déplacements axés sur les stats, la météo, ou encore toutes ces petites animations qui renforcent l'immersion."Des joueurs qui remettent leurs protège-tibias en place à la 89e minute à ceux qui crient pour réclamer le ballon, peut-on lire. Tout cela est possible avec une série de comportements qui rendent les joueurs plus humains que jamais dans un jeu vidéo, avec un niveau de détail permettant de ressentir toute l'émotion du football." Séduisantes sur le papier, ces intentions ne doivent pas occulter l'essentiel : le gameplay. Quand on sait que FIFA 21 tournera une nouvelle fois sur le Frostbite, on croise les doigts pour que le résultat soit autre que celui des derniers épisodes.En attendant d'en apprendre davantage durant le mois d'août, Electronic Arts précise que le titre arrivera le 9 octobre prochain sur Xbox One, PC et PS4, et plus tard sur Xbox Series X et PS5. Il est d'ores et déjà possible de le précommander à cette adresse , sachant qu'il existe trois éditions :