Fatal Fury City of the Wolves : Kim Dong Hwan (le fils de Kim) sera dans le jeu, voici son trailer

Les vidéos

Fatal Fury City of the Wolves : B. Jenet et Vox Reaper font leur entrée au casting

Fatal Fury City of the Wolves : Marco Rodrigues présente son Kyokugenryu Karate, ça fracasse des bouches

Fatal Fury City of the Wolves : Marco Rodrigues présente son Kyokugenryu Karate, ça fracasse des bouches