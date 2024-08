Fatal Fury City of the Wolves : Billy Kane et Kevin Rian nous montrent leurs meilleurs atouts

Pas mal de choses se sont accélérées pour Fatal Fury City of the Wolves. Après l'EVO 2024 qui nous a permis de découvrir de belles séquences de gameplay, SNK reprend sa solide communication en nous dévoilant la suite du roster. La premier personnage révélé pendant le grand tournoi de VS Fighting n'est autre que Kevin Rian, policier de terrain qui était déjà présent dans l'épisode de 1999 et qui revient avec cette même volonté de faire régner l'ordre et la justice, même à coups de grenades explosives en pleine tronche. Le personnage n'a pas trop évolué depuis Mark of the Wolves et il n'hésitera pas à faire parler de son point marteau pour faire son métier. Aux antipodes, on a aussi découvert Billy Kane et son nouveau look, bien trop sage pour faire figure de garde du corps de Geese Howard. Son attachement à Londres a été abandonné, tout comme son bandana qui faisait pourtant partie du style inhérent au personnage. Le voilà plus jeune, avec en prime des lunettes de soleil de mauvais goût. Si l'on a failli appeler la Police de la mode, sachez que Billy Kane n'a pas perdu de sa superbe quand il est question de manier le bâton.La sortie de Fatal Fury City of the Wolves est attendue pour début 2025.