Fatal Fury City of the Wolves : B. Jenet et Vox Reaper font leur entrée au casting

Fatal Fury City of the Wolves s'illustre lors de l'événement organisé par Geoff Keighley pour remplacer l'E3. Outre une petite introduction pour nous rappeler la naissance dans les salles d'arcade de la licence Garou Densetsu, SNK révèle l'identité de deux nouveaux combattants qui seront présents au lancement du jeu prévu début 2025. Le premier n'est autre que B. Jenet, que les fans de Garou Mark of the Wolves connaissent bien, sachant qu'elle avait fait une apparition dans la team Garou de KOF XV il y a deux ans justement. Pas étonnant donc de la voir revenir gonfler les rangs et faire monter la température.





















Quant au deuxième protagoniste, il s'agit d'un petit nouveau, répondant au nom de Vox Reaper , assassin de rue, considéré comme un démon et chargé de traquer et d'éliminer Kain R. Heinlein , dont la tentative finit par être déjouée. Du coup, c'est Grant, le garde du corps de Kain, qui l'a pris sous son aile pour en faire une arme capable de sillonner tout South Town à la recherche de sa prochaine victime. On vous laisse admirer chacun de ces combattants à l'allure si explosive.



C'est double dose de SNK pour le Summer Games Fest cette année, puisqu'après avoir appris l'arrivée de Terry Bogard et de Mai Shiranui en tant personnages DLC dans Street Fighter 6, voici que