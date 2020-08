Fall Guys : une mise à jour et une nouvelle épreuve pour le jeu

Malgré les problèmes de serveurs instables et l'augmentation du nombre de tricheurs lors des matchs, Fall Guys : Ultimate Knockout continue à se vendre comme des petits pains, et se met désormais à jour. Mediatonic nous annonce que certains problèmes de physique vont être corrigés, tandis que l'épreuve Jump Showdown fait sa grande arrivée. Cette dernière va demander aux joueurs de sauter au-dessus d'un bras mécanique qui tourne de plus en plus vite, tout en faisant attention à ne pas se faire toucher par un second bras mécanique placé un peu plus haut, et dont le régime de rotation est différent. Pour corser le tout, les joueurs seront debout sur des plateformes dont le nombre va décroître avec le temps. Vous pouvez d'ailleurs en avoir un aperçu avec le Tweet du studio.