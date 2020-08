Fall Guys : le jeu a droit à un crossover avec Team Fortress 2

Fall Guys : Ultimate Knockout vient d'avoir droit à un crossover assez inattendu avec un des jeux les plus connus de Valve Software. C'est avec le FPS Team Fortress 2 que le jeu de Devolver va rendre hommage en intégrant une tenue bien connue des joueurs afin d'habiller son personnage. On va donc pouvoir utiliser les habits du Scout, à condition de disposer du jeu via Steam. Reste à savoir si les joueurs PS4 pourront également profiter de cette tenue, et combien il faudra débourser pour pouvoir se la procurer.